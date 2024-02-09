В хокейній лізі НХЛ продовжується регулярний сезон 2023-2024. В ніч проти 9 лютого відбулось сім зустрічей, серед яких виділилась гра між Кароліною та Колорадо, пише 24 канал.

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Гра подарувала фанатам аж сім шайб, а господарі з Кароліни святкували перемогу з рахунком 5:2. Втім, саме дві шайби гостей вразили найбільше.

Після пропущеного хет-трику від Мартіна Нечаса Колорадо зміг двічі забити під завісу першого періоду. Різниця у часі між шайбами склала всього 5 секунд.

Відео двох швидких шайб від Колорадо:

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Спочатку за "Евеланш" відзначився ветера Зек Парізе, а трохи згодом шикарний кидок з центру майданчика завдав Самуель Жирар. Російський воротар Кароліни Пьотр Кочетков був змушений капітулювати.

Через таку череду пропущених шайб тренер господарів Род Бріндамор зняв росіянина на другий період. Після цього успіху Кароліна посідає четверте місце у Східній конференції, тоді як Колорадо у Західній йде на третьому місці.