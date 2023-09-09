В Європі продовжуються матчі кваліфікації Євро-2024. Один із карликів футболу Ліхтенштейн вже фактично втратив шанси відібратися на турнір, програвши всі свої п'ять матчів, пише 24 канал.

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Крутий гол карлика

В останньому із них команда поступилась на виїзді Боснії і Герцеговині (1:3). Втім для команди був і свій маленький успіх у цьому матчі. Ліхтенштейн забив перший гол за останні дев'ять ігор.

До цього карлик востаннє забивав у червні 2022-го. Більш того, цей м'яч став справжньою окрасою матчу та всього дня. Півзахисник Сандро Вольфінгер від душі приклався до м'яча, відправивши його у дев'ятку.

Відео красивого голу Ліхтенштейна:

Відзначимо, що з результатами у Ліхтенштейна все кепсько. Команда програла вже 18-ий матч поспіль, а остання перемога карлика датується 2020 роком (2:1 у спарингу із Люксембургом).

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До слова, голом у цій зустрічі відзначився відомий нападник Едін Джеко. Гравець Фенербахче ще більше закріпився у ролі головного бомбардира в історії збірної Боснії і Герцеговини, на його рахунку вже 65 голів. Із європейських гравців більше за свою збірну забивали лише шестеро: