Збірна Вірменії провела вже п'ятий матч під керівництвом українського тренера Олександра Петракова. Спеціаліст минулого року пішов зі збірної України, тоді як кавказьку команду повів у відбір на Євро-2024.

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Ненормальна реакція на журналістів

Вірмени змогли відібрати очки у фаворита групи Туреччини – 1:1 на виїзді. При цьому весь другий тайм гості вели у рахунку і лише за дві хвилини до кінця турки вирвали нічию.

Після матчу Петраков в черговий раз потрапив у дивну ситуацію на пресконференції. Тренера спитали, чому він вирішив поміняти Ваана Бічахчяна.

Чому? Тому що я головний тренер. Так? Питання трішки дивне, відверто кажучи. Я головний тренер, приймаю це рішення. Десь виходить, десь помиляюся. Я ж беру на себе відповідальність. А ви сидите, знаходячись не під тиском, вам здається, що так зіграти можна. Знаєте, коли люди сидять на дивані і кажуть як треба грати, які треба зробити заміни, я вважаю, що це неправильно. У нього боліла рука, він отримав травму. У мене є хороший футболіст Артур Серабян – молодий футболіст, який перейшов у португальський чемпіонат. Я довірився йому,

– відповів Петраков.

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Зашквари Петракова

Тренер вже не вперше дивно поводиться на пресконференціях та на рівному місці ображається на журналістів. Ще під час роботи у збірній України Олександр Васильович пішов на відкритий конфлікт із Русланом Маліновським.

Пізніше коуч виходив із себе від запитань про можливу відставку та плювався прямо у залі для пресконференцій. Такі випадки продовжились і у збірній Вірменії. Він неодноразово пояснював свої рішення банальним "я тренер, а не ви".

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Окрім цього, на чолі збірної України він зізнавався, що не вважає правильним викликати гравців з чемпіонату Росії у команду через війну. Проте у Вірменії він став стабільно запрошувати футболістів з ліги РФ та виправдовував це "футболом поза політикою".

Нагадаємо, що після чотирьох матчів кваліфікації Вірменія йде третьою у групі з Туреччиною, Хорватією, Вельсом та Латвією. Кавказці відстають на три очки від турків та мають однакову кількість балів з хорватами, які, правда, зіграли на матч менше.

Відеоогляд матчу Туреччина – Вірменія