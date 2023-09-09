В Европе продолжаются матчи квалификации Евро-2024. Один из карликов футбола Лихтенштейн уже фактически упустил шансы отобраться на турнир, проиграв все свои пять матчей, пишет 24 канал.

Следите с нами Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Крутой гол карлика

В последнем из них команда уступила выезд Боснии и Герцеговине (1:3). Впрочем, для команды был и свой маленький успех в этом матче. Лихтенштейн забил первый гол за последние девять игр.

До этого карлик в последний раз забивал в июне 2022-го. Более того, этот мяч стал настоящим украшением матча и всего дня. Полузащитник Сандро Вольфингер от души приложился к мячу, отправив его в девятку.

Видео красивого гола Лихтенштейна:

Отметим, что с результатами у Лихтенштейна все плохо. Команда проиграла уже 18-й матч подряд, а последняя победа карлика датируется 2020 годом (2:1 в спарринге с Люксембургом).

Читайте также Экстренер сборной Украины в очередной раз отметился странным заявлением в Армении: что сказал Петраков

Кстати, голом в этой встрече отличился известный нападающий Эдин Джеко. Игрок Фенербахче еще больше закрепился в роли главного бомбардира в истории сборной Боснии и Герцеговины, на его счету уже 65 голов. Из европейских игроков больше своей сборной забивали только шестеро: