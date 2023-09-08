Україна потрапила в одну групу з Англією у кваліфікації на Євро-2024. Ще трьома суперниками стали збірні Італії, Північної Македонії та Мальти.

Варте уваги Повторити подвиг в Дніпрі: які шанси в України перемогти Англію у відборі на Євро-2024

9 вересня у Вроцлаві Україна проведе вже другий матч проти Англії у групі. Перший відбувся 26 березня у Лондоні та закінчився поразкою українців. Це єдина поразка для збірної Україн в цій кваліфікації, адже у червні наша команда перемогла Північну Македонію та Мальту.

Матч Україна – Англія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Поки Україна посідає друге місце в групі. А на Євро-2024 прямі путівки отримають дві найкращі команди.

До теми Україна – Англія: повний список трансляцій матчу відбору на Євро-2024

Вже після матчу з Англією, на українців очікує матч проти збірної Італії – 12 вересня у Мілані.

Україна – Англія онлайн

12:33, 8 вересня Історія зустрічей Україна та Англія до цього провели між собою 9 матчів. Гра 9 вересня 2023 року у Вроцлаві стане ювілейною – десятою. Україна лише одного разу перемогла Англію – 10 жовтня 2009 року. Цей матч у відборі на ЧС-2010 відбувся в Дніпрі. Англійці залишилися в меншості після вилучення воротаря Гріна. Але Шевченко не забив пенальті – влучив у штангу. Натомість перемогу українцям приніс удар Назаренка