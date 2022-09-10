Во втором туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн принимал Аль-Дафру. Ярмоленко в этом матче вышел из первых минут и отличился забитым голом еще в первом тайме.

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Хотя гол должен был забивать его партнер по команде Лаба. Но его выстрел был заблокирован. Но после этого мяч рикошетом от еще одного защитника улетел к Ярмоленко. И уже украинец несколько неуклюже отправил мяч в ворота мимо голкипера. Так счет в матче стал 3:0.

Напомним, летом 2022 года Ярмоленко стал игроком Аль-Айна, который тренирует Сергей Ребров. Ярмоленко перешел в команду из ОАЭ в качестве свободного агента после того, как у него закончился контракт с английским Вест Хэмом.

После перехода Ярмоленко уже забивал за Аль-Айн – в спарринге во время подготовки к сезону.