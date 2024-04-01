Польський воротар забив диво-гол від своїх воріт та врятував команду від поразки: епічне відео

Голкіпер Радом'яка Габріель Кобиляк відзначився голом зі своєї половини поля у матчі чемпіонату Польщі. Це дозволило його команді в меншості вирвати нічию у Пущі.

Першого квітня у світі відзначають День сміху, а також спеціально веселять один одного розіграшами та анекдотами. Тим не менше, саме у цей день у футболі стався дуже курйозний епізод, пише 24 канал.

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Курйозний гол воротаря

У чемпіонаті Польщі зустрілись між собою аутсайдер ліги Пуща та середняк турнірної таблиці Радом'як. Гра проходила на полі перших та явно йшла не за сценарієм гостей.

Радом'як пропустив вже на четвертій хвилині, а в середині другого тайму ще і залишився у меншості. Втім на допомогу команді прийшов воротар Габріель Кобиляк.

Кіпер вибив м'яч з лінії свого карного майданчика. Сфера пролетіла все поле, не торкнувшись нікого, та дезорієнтувала воротаря Пущі Олівера Зиха. Зрештою м'яч опинився у воротах разом із кіпером господарів.

Відео голу воротаря Радом'яка:

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Цікаво, що з 2020 по 2022 роки Кобиляк сам грав за Пущу у другому польському дивізіоні. Тим не менш, гол Габріеля приніс Радом'яку бажану нічию. Команда йде на 11 місці, тоді як Пуща – на 15-му, всього в одному балі попереду зони вильоту.