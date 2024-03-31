У суботу, 30 березня, в шотландському Прем'єршипі Глазго Рейдженс переграв Хіберніан з рахунком 3:1. У складі гостей нестандартною грою виділявся австралійський захисник Нектаріос Тріантіс, пише 24 Канал.

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Бий своїх, щоб чужі боялися

В одному з епізодів матчу стався кумедний випадок. Захисник Хіберніана Нектаріос Тріантіс дуже поспішав ввести м'яч у гру зі стандарту. Футболіст щосили завдав удару по м'ячу, яким по черзі відправив у нокдаун одразу двох своїх партнерів по команді. Від такого розвитку Тріантіс навіть дещо розгубився.

Відео кумедного нокауту від гравця Хіберніана

На щастя, тренеру Хіберніану не довелося робити подвійної заміни і гравці змогли продовжити матч.

До слова. У чемпіонаті Шотландії лідирує Глазго Рейнджерс, який на один бал випереджає одвічного конкурента Селтік. Колишня команда українця Миколи Кухаревича Хіберніан йде сьомою. Максим Кучерявий разом зі своїм Сент-Джонстоном займає 10-ту сходинку.