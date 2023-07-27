У рамках кваліфікації Ліги конференцій кіпрська Омонія грала на виїзді проти азербайджанської Габали. У гостей в стартовому складі вийшов український хавбек Роман Безус, пише 24 Канал.
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Гольова феєрія Безуса
Вже в дебюті зустрічі гості опинилися в ролі наздоганяючих. Гол на свій рахунок записав гравець Габали Аюб Аллах.
Команда з Кіпру завдяки зусиллям Безуса зуміла зрівняти рахунок на останній хвилині першого тайму. Роман майстерно виконав штрафний, відправивши м'яч у лівий нижній кут воріт.
Відео першого голу Безуса
На 50-й-хвилині матчу Омонія знову отримала право на пробиття стандарту. Українець вдруге бездоганно виконав штрафний, поклавши м'яч в лівий верхній кут воріт.
Відео другого голу Безуса
В середині другого тайму господарі зуміли відновити паритет – 2:2. Проте останнє слово було за українським майстром стандартів. На 81-й хвилині зустрічі арбітр призначив пенальті, який чітко виконав Безус.
Відео третього голу Безуса
У підсумку Омонія здобула виїзну перемогу 3:2. Матч-відповідь відбудеться на Кіпрі 3 серпня.