Інтер – Фрозіноне 2:0

Голи: Дімарко, 43, Чалханоглу, 48 (пен)

Минулими вихідними в чемпіонаті Італії 2023-2024 пройшли матчі 12 туру. В останньому матчі неділі лідер турнірної таблиці Інтер приймав новачка Фрозіноне, пише 24 канал.

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Підопічні Сімоне Індзагі здобули комфортну перемогу з рахунком 2:0. Відкрити рахунок міланці зуміли під завісу першого тайму завдяки божевільному голу Федеріко Дімарко.

Італієць біля бокової лініїі отримав м'яч від Мхітаряна та майже з центру поля завдав божевільного удару. М'яч парашутом опустився за комірець воротаря Фрозіноне.

Відео голу Дімарко:

Цей м'яч нагадав супергол Олександра Караваєва у матчі збірної України проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Схоже, що Дімарко вже бачив ігри нашої національної команди напередодні очної зустрічі кваліфікації чемпіонату Європи.

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Після даної перемоги Інтер зберіг перше місце в Серії А, випереджаючи Ювентус на два бали. У свою чергу Фрозіноне йде 12-им, у шести очках попереду зони вильоту.