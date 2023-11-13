Интер – Фрозиноне 2:0
Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48 (пен)
В минувшие выходные в чемпионате Италии 2023-2024 прошли матчи 12 тура. В последнем матче воскресенья лидер турнирной таблицы Интер принимал новичка Фрозиноне, пишет 24 канал.
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Подопечные Симоне Индзаги одержали комфортную победу со счетом 2:0. Открыть счет миланцы сумели под занавес первого тайма благодаря безумному голу Федерико Димарко.
Итальянец возле боковой линии получил мяч от Мхитаряна и почти из центра поля нанес сумасшедший удар. Мяч парашютом опустился за воротничок вратаря Фрозиноне.
Видео гола Димарко:
Этот мяч напомнил супергол Александра Караваева в матче сборной Украины против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Похоже, Димарко уже видел игры нашей национальной команды накануне очной встречи квалификации чемпионата Европы.
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После этой победы Интер сохранил первое место в Серии А, опережая Ювентус на два балла. В свою очередь Фрозиноне идет 12-м, в шести очках впереди зоны вылета.