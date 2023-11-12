Наполі – Емполі 0:1
Гол: Коваленко, 90+1
Команда Віктора Коваленка в нинішньому сезоні Серії А пасе задніх. Натомість Наполі перебуває в групі лідерів та претендує на чемпіонство, пише 24 Канал.
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Поєдинок проти Наполі Віктор Коваленко розпочав з лави запасних. Українець з'явився на полі на 71-й хвилині матчу, замінивши Якопо Фацціні. Рахунок на табло тоді був нічийний – 0:0.
Проте на перший компенсованій хвилині Коваленко фантастичним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "партенопійців". Цей гол приніс сенсаційну перемогу "синім".
Відео голу Коваленка
- Завдяки цій перемозі Емполі залишив зону вильоту та піднявся на 17 місце в таблиці Серії А.
- Для Віктора це перший гол у складі Емполі. З початку сезону українець зіграв лише 4 матчі.
- Загалом це другий гол Коваленка в Серії А. Свій перший м'яч він забив у складі Спеції 16 жовтня 2021 року проти Салернітани.