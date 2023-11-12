Наполі – Емполі 0:1

Гол: Коваленко, 90+1

Команда Віктора Коваленка в нинішньому сезоні Серії А пасе задніх. Натомість Наполі перебуває в групі лідерів та претендує на чемпіонство, пише 24 Канал.

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Поєдинок проти Наполі Віктор Коваленко розпочав з лави запасних. Українець з'явився на полі на 71-й хвилині матчу, замінивши Якопо Фацціні. Рахунок на табло тоді був нічийний – 0:0.

Проте на перший компенсованій хвилині Коваленко фантастичним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "партенопійців". Цей гол приніс сенсаційну перемогу "синім".

Відео голу Коваленка