Команди видали дуже потужний матч із красивим камбеком Наполі. На два голи у першому таймі від Олів'є Жиру неаполітанці відповіли ефектними пострілами Маттео Політано та Джакомо Распадорі.

До теми Вогняний матч в Серії А: Наполі здійснив камбек у грі з Міланом завдяки суперголам – відеоогляд

Жахлива звістка після закінчення матчу Наполі – Мілан

Проте після завершення матчу стало відомо, що свято футболу перетворилося на трагедію. Після другої години ночі на автостоянці стадіону імені Дієго Марадони під гостьовим сектором знайшли тіло 42-річного чоловіка без ознак життя.

За повідомленням місцевої поліції, двоє фанатів без квитків нелегально намагалися потрапити на трибуни через фасад стадіону. Першому не вдалося це зробити через балку, яка впала та заблокувала доступ, після чого він припинив спроби незаконно пробратися на арену, іншому, на жаль, так не пощастило. Він упав з висоти близько 20 метрів та одразу розбився насмерть.

Зазначається, що обидва вболівальники раніше не мали проблем із законом.

Варте уваги. Напередодні сталася ще одна трагедія під час спортивного матчу на стадіоні. Колишній гравець НХЛ Адам Джонсон отримав жахливу травму під час ігрового епізоду. Він отримав удар у горло ковзаном і через велику кровотечу загинув у реанімації.