Минулими вихідними захисник Інтера Федеріко Дімарко забив диво-гол у матчі Серії А проти Фрозіноне. Втім у чемпіонаті Туреччини стався не менш крутий та навіть більш ефектний м'яч, пише 24 канал.

До теми Навчився у гравця Динамо: футболіст Інтера відзначився божевільним голом з центру поля – відео

Крутий постріл від ексгравця Ліверпуля

У матчі 12 туру середняк турніру Різеспор приймав аутсайдера Істанбулспор. Господарі здобули мінімальну перемогу завдяки ранньому голу на п'ятій хвилині.

Його автором став англієць Джонджо Шелві. Хавбеку вдався крутий удар зі своєї половини поля, який застав кіпера Істанбулспора зненацька. М'яч опустився йому за комірець.

Відео суперголу Шелві:

Хто такий Джонджо Шелві

Нагадаємо, що Шелві чимало пограв в АПЛ. Півзахисник є вихованцем Чарльтона, але найбільше запам'ятався по грі за Ліверпуль (2010-2013) та Ньюкасл (2015-2022). Також футболіст виступав за Блекпул, Свонсі та Ноттінгем Форест.

Читайте також Розкішний гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу в Серії А: відео шедевру

За "червоних" Джонджо зіграв 57 матчів, тоді як за "сорок" – понад 200. Разом із мерсисайдцями англієць виграв Кубок ліги у 2012-му. Крім цього, на рахунку Шелві є шість ігор за збірну Англії.

Після 12-ти турів турецької Суперліги Різеспор посідає десяту сходинку, відстаючи від лідера Фенербахче на 14 балів. У свою чергі Істанбулспор посідає останнє місце, до рятівної зони 5 очок.