Костишин фантастичним дальнім ударом врятував свій клуб від поразки: відео шедевру

Український хавбек Денис Костишин продовжує демонструвати результативну гру в складі американського Ель-Пасо. Гол українця виявився дуже важливим та доволі ефектним.

18 червня відбувся матч регулярного чемпіонату USL, в якому Ель-Пасо Локомотив приймав на власному полі Тампа-Бей Раудіс. Український хавбек Денис Костишин вийшов у стартовому складі господарів поля, пише 24 Канал.

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Гості першими відкрили рахунок у грі. Проте від поразки Ель-Пасо врятував 25-річний українець. На 63-й хвилині поєдинку Костишин гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив точно у правий нижній кут воріт. Голкіпер Тампа-Бей Раудіс не зміг врятувати свою команду.

Дивіться відео голу Костишина

Костишин підкорює USL

Зазначимо, що цей гол став 4-м для Костишина в поточному сезоні. Крім того, Денис записав на свій рахунок ще дві гольові передачі. З початку чемпіонату українець взяв участь у всіх 15 матчах першості.

У поєдинку проти Сан-Дієго Лоял Денис забив "Найкращий гол тижня" в USL та потрапив до символічної збірної минулого туру.

Після 15 турів Ель-Пасо Локомотив лідирує у турнірній таблиці Західної конференції USL – другого за силою дивізіону США.

, у складі Ель-Пасо грає ще один українець – вихованець Металіста та Шахтаря Артем Холод. Але в поточному сезоні вінгер зіграв лише 15 хвилин в кубковому матчі.