У матчі 8-го туру USL (другого за силою дивізіону США) гол Дениса Костишина приніс перемогу Ель-Пасо Локомотив над Сан-Дієго Лоял. Вболівальники оцінили майстерність 25-річного українця.

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Після завершення матчів 8-го туру саме Костишина визнали автором найкращого голу тижня в USL. Втім, варто відзначити всю комбінацію за участю гравців Ель-Пасо, яка призвела до взяття воріт суперника. Безперечно, такий гол додасть впевненості Денису.

Відео голу Костишина

Також відзначимо, що українець опинився серед найкращих гравців туру.

Костишин в Америці

Нагадаємо, що Денис Костишин на початку року став гравцем Ель-Пасо Локомотив, куди перебрався з Олександрії.

У новому клубі українець зіграв 8 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав один асист.

Трансферна вартість Костишина нині становить 300 тисяч євро.

Будемо очікувати, що Ель-Пасо стане трампліном для Дениса перед потраплянням до ліги MLS.

До слова. Крім Костишина в Ель Пасо виступає ще один українець – Артем Холод. Але вихованець Шахтаря лише один раз в нинішньому сезоні з'являвся на полі.