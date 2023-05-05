У матчі 8-го туру USL (другого за силою дивізіону США) гол Дениса Костишина приніс перемогу Ель-Пасо Локомотив над Сан-Дієго Лоял. Вболівальники оцінили майстерність 25-річного українця.
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Після завершення матчів 8-го туру саме Костишина визнали автором найкращого голу тижня в USL. Втім, варто відзначити всю комбінацію за участю гравців Ель-Пасо, яка призвела до взяття воріт суперника. Безперечно, такий гол додасть впевненості Денису.
Відео голу Костишина
Також відзначимо, що українець опинився серед найкращих гравців туру.
Костишин в Америці
- Нагадаємо, що Денис Костишин на початку року став гравцем Ель-Пасо Локомотив, куди перебрався з Олександрії.
- У новому клубі українець зіграв 8 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав один асист.
- Трансферна вартість Костишина нині становить 300 тисяч євро.
- Будемо очікувати, що Ель-Пасо стане трампліном для Дениса перед потраплянням до ліги MLS.