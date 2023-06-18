18 июня состоялся матч регулярного чемпионата USL, в котором Эль-Пасо Локомотив принимал на своем поле Тампа-Бэй Раудис. Украинский хавбек Денис Костышин вышел в стартовом составе хозяев поля, пишет 24 Канал.

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Гости первыми открыли счет в игре. Однако от поражения Эль-Пасо спас 25-летний украинец. На 63-й минуте поединка Костышин пушечным ударом из-за пределов штрафной пробил точно в правый нижний угол ворот. Голкипер Тампа-Бэй Раудис не смог спасти свою команду.

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Костышин покоряет USL

Этот гол стал 4-м для Костышина в текущем сезоне. Кроме того, Денис записал на свой счет еще две голевые передачи. С начала чемпионата украинец принял участие во всех 15 матчах первенства.

В поединке против Сан-Диего Лоял Денис забил "Лучший гол недели" в USL и попал в символическую сборную прошлого тура.

После 15 туров Эль-Пасо Локомотив лидирует в турнирной таблице Западной конференции USL – второго по силе дивизиона США.

К слову, в составе Эль-Пасо играет еще один украинец – воспитанник Металлиста и Шахтера Артем Холод. Но в текущем сезоне вингер сыграл всего 15 минут в кубковом матче.