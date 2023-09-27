Испанская Жирона вместе с украинскими легионерами Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком очутилась во главе таблицы Ла Лиги. Чтобы сохранить свои лидерские позиции, "бело-красные" должны побеждать на выезде Вильярреал в матче 7-го тура, пишет 24 Канал.

Читайте также Цыганков и Довбик делают свое дело: Жирона – лидер в рейтинге бомбардиров в топ-5 лигах

В матче с "желтой субмариной" оба украинца Жироны вышли в стартовом составе. Однако в начале второго тайма "бело-красные" первыми пропустили гол с пенальти.

Ответ жирондинцев не заставил себя ждать. На 56-й минуте поединка Артем Довбик оказался в нужное время в нужном месте. Украинский форвард отозвался на пас Савио и головой вколотил мяч в ворота Вильярреала.

Видео гола Довбика

Отметим, что этот гол стал вторым для Артема подряд в матчах Ла Лиги. В предыдущем туре Довбик забил Мальорку. В общем, это уже третий забитый мяч форварда в футболке испанского клуба.