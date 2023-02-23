Віктора забив другий гол "червоно-білих" та асистував у четвертому взятті воріт Альмерії. Циганков допоміг Жироні здобути розгромну перемогу перед домашніми трибунами 6:2.

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Відзнака від FIFA

Після цього поєдинку іспанська преса залишилась у захваті від гри колишнього динамівця. Йому одразу почали пророкувати яскраве майбутнє в іспанському клубі.

Гру Циганкова виділили й розробники FIFA 23. Віктор потрапив у 17-ту команду тижня за версією футбольного симулятора.

Циганков був відзначений карткою з рейтингом 87. Це один із найвищих рейтингів у 17-й команді тижня. Український правий вінгер розташувався у солідній компанії: Де Брюйне, Ройса, Тадича, Іммобіле, Фернандеша та інших.

Найбільший тут рейтинг у капітана Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне – 93.



Команда 17 тижня від FIFA 23 / Фото з твітеру EA SPORTS FIFA

Нагадаємо, що ця гра стала для Циганкова третьою у футболці Жирони. Загалом провів на полі 104 хвилини.

Вихованець Динамо перебрався в іспанський клуб у січні 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року.

Трансфер футболіста збірної України обійшовся у 5 мільйонів євро.

До слова. 26 лютого Жирона зіграє на виїзді проти Атлетік Більбао у Ла Лізі.