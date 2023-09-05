Воротар з Аргентини вирвав для команди перемогу після втрати свідомості: деталі диво-історії

Факундо Камбесеса переконували залишити поле після жорсткого стику. Кіпер пролежав без свідомості хвилину, але вирішив продовжити гру.

Футболісти часто йдуть на самопожертви та умисні травми задля здобуття результату для команди. Надихаюча та цікава історія сталась в Аргентині у Кубку Дієго Марадони.

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В одному із матчів команда Інстітуто з Кордоби приймала столичний Банфілд (Буенос-Айрес). Господарі вважались фаворитами, але у першому таймі рахунок так і не був відкритий.

Сила волі воротаря

Після перерви у кіпера Банфілда Факундо Камбесеса виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Після одного із зіткнень воротар впав на поле та втратив свідомість.

Гравець хвилину пролежав у відключці, після чого його привели до тями. Медики рекомендували йому залишити поле, їх підтримали і партнери по Банфілду. Втім сам Камбесес навідріз відмовився від заміни.

Кіпер зі сльозами на очах благав дати йому дограти зустріч і таки досяг свого. Зрештою це дозволило Банфілду вирвати перемогу над Інстітуто.

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Переможний асист

Вже на четвертій компенсованій хвилині Факундо далеко вкинув м'яч на партнера по команді Ріверу і той завдяки класному дриблінгу забив переможний м'яч. Кіперу ж у підсумку зарахували асист.

Відео голу Рівери – з 02:24:

Перемога дозволила Банфілду доєднатися до лідерів групи А, у шести команд після трьох турів по 6 очок. Формат Кубка Дієго Марадони наступний: