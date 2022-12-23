Тепер ці дві вулиці, які названі іменами легендарних аргентинських нападників, перетинають у селі Урібуру, де проживає лише 1500 жителів.
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Історична подія у маленькому селі
Відтак, у селищі зник бульвар Гобернадора Нуньєса (тепер – Дієго Марадони) та вулиця Бартоломе Мітре (тепер – Ліонеля Мессі).
Урібуру назавжди записало свою назву в історію Аргентини, як перше селище, яке має перехрестя на честь двох легенд аргентинського та світового футболу.
Цікаво, що день народження села припало на фінал чемпіонату світу-2022 з футболу. У цей день місцеві селяни святкували 128-му річницю заснування селища.
Збірна Аргентини зробила чудовий подарунок уболівальникам, перегравши у фіналі Францію у серії пенальті – 4:2. Основний та додатковий час закінчився з рахунком 3:3, тому доля володаря трофея вирішувалась під час 11-метрових ударів.
- Мессі вже перевершив Марадону за кількістю матчів та забитих голів за збірну Аргентини. В активі Ліонеля 98 м'ячів у 172 поєдинках. У Дієго, який покинув цей світ у 2020 році, має 34 голи у 90 зіграних зустрічах.
- На останньому Мундіалі у Катарі Мессі відіграв в усіх матчах, у яких наколотив 7 голів (2 із них були у фіналі проти Франції), а також 3 результативні передачі. Лео став найкращим гравцем ЧС-2022.