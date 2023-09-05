Футболісти часто йдуть на самопожертви та умисні травми задля здобуття результату для команди. Надихаюча та цікава історія сталась в Аргентині у Кубку Дієго Марадони.
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В одному із матчів команда Інстітуто з Кордоби приймала столичний Банфілд (Буенос-Айрес). Господарі вважались фаворитами, але у першому таймі рахунок так і не був відкритий.
Сила волі воротаря
Після перерви у кіпера Банфілда Факундо Камбесеса виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Після одного із зіткнень воротар впав на поле та втратив свідомість.
Гравець хвилину пролежав у відключці, після чого його привели до тями. Медики рекомендували йому залишити поле, їх підтримали і партнери по Банфілду. Втім сам Камбесес навідріз відмовився від заміни.
Кіпер зі сльозами на очах благав дати йому дограти зустріч і таки досяг свого. Зрештою це дозволило Банфілду вирвати перемогу над Інстітуто.
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Переможний асист
Вже на четвертій компенсованій хвилині Факундо далеко вкинув м'яч на партнера по команді Ріверу і той завдяки класному дриблінгу забив переможний м'яч. Кіперу ж у підсумку зарахували асист.
Відео голу Рівери – з 02:24:
Перемога дозволила Банфілду доєднатися до лідерів групи А, у шести команд після трьох турів по 6 очок. Формат Кубка Дієго Марадони наступний:
- 28 аргентинських команд діляться на дві підгрупи
- в межах підгрупи клуби грають один з одним в одне коло
- за підсумками цієї стадії по 4 найкращі команди виходять у плей-офф, який починається зі стадії 1/4 фіналу
- чинним чемпіоном турніру є Бока Хуніорс, яка минулого року у фіналі розгромила Тігре
- цього року "синьо-золоті" також є одним з двох фаворитів Кубка, на перемогу Бока Хуніорс та Рівер Плейт виставлений коефіцієнт 4,00