Футболисты часто идут на самопожертвования и умышленные тревоги для получения результата для команды. Вдохновляющая и интересная история произошла в Аргентине в Кубке Диего Марадоны.

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В одном из матчей команда Институто по Кордобе принимала столичный Банфилд (Буэнос-Айрес). Хозяева считались фаворитами, но в первом тайме счет так и не был открыт.

Силя воли вратаря

После перерыва у кипера Банфилда Факундо Камбесеса возникли серьезные проблемы со здоровьем. После одного из столкновений вратарь упал на поле и потерял сознание.

Игрок минуту пролежал в отключке, после чего его привели в сознание. Медики рекомендовали ему покинуть поле, их поддержали и партнеры по Банфилду. Впрочем, сам Камбесес наотрез отказался от замены.

Кипер со слезами на глазах умолял дать ему доиграть встречу и достиг своего. В конце концов, это позволило Банфилду вырвать победу над Институто.

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Победный ассист

Уже на четвертой компенсированной минуте Факундо далеко бросил мяч на партнера по команде Ривера и тот благодаря классному дриблингу забил победный мяч. Киперу же в итоге засчитали ассист.

Видео гола Риверы – с 02:24:

Победа позволила Банфилду присоединиться к лидерам группы А у шести команд после трех туров по 6 очков. Формат Кубка Диего Марадоны следующий: