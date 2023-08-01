В останньому турі аргентинської Прімери Велес Сарсфілд поступився на виїзді Уракану 0:1. Це був прощальний матч відомого виступами в Європі Дієго Годіна, який вирішив закінчити карʼєру гравця.

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Тільки погрозами не обійшлося

Після завершення невдалого сезону команда повернулася з останнього матчу до Буенос-Айреса. Декілька гравців заїхали на базу, щоб забрати власні автомобілі. У той момент на них скоїли напад озброєні люди, які були дуже агресивно налаштовані.

Про інцидент розповів форвард Велеса Джанлука Престіанні:

Ми приїхали, щоб забрати наші машини та поїхати додому. Ми вийшли, було вже темно, коли до нас підʼїхали авто ультрас. Їх було 5 чи 6. Вони двічі вдарили мене по обличчю, хапаючи за куртку. Я був дуже наляканий, мої товариші по команді не хотіли йти додому, якщо за ними поїдуть слідом. Вони навіть сказали одному з них: "Вийди з машини, або вистрелю тобі двічі в ноги".

Відомо, що від скажених фанатів також постраждали захисники Леонардо Хара та Франсіско Ортега, нападник Сантьяго Кастро. Клуб публічно засудив дії злочинців.

Самі ж футболісти вирішили не подавати заяву до поліції, але були викликані для розслідування кримінальної справи. Тренер команди Себастьян Мендес заявив директорам клубу, що команда не буде тренуватися, поки їй не буде гарантована безпека.

Зазначимо. Велес Сарсфілд фінішував на 25 місці у чемпіонаті Аргентини, здобувши лише 5 перемог у 27 турах.

Чим відомий Велес Сарсфілд

Клуб є 10-разовим чемпіоном Аргентини. Також ставав переможцем Кубка Лібертадорес та Міжконтинентального Кубка. За клуб майже 300 матчів провів легендарний голкіпер Хосе Луїс Чилаверт, у яких забив 24 голи.