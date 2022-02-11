Відчула себе тією Меркушиною, якою маю бути, – біатлоністка про дебют на Олімпіаді-2022

Анастасія Меркушина дебютувала на Олімпіаді-2022. Українська біатлоністка фінішувала 24-ю у спринті.

Меркушина: Гірські етапи зажди вдавалися краще

Українська біатлоністка розповіла про складнощі виступів на Олімпіаді-2022. Анастасія Меркушина зізналась, що під час прискорення на тренуванні відчула проблеми зі здоров'ям: "Усе, в очах темніє, ти нічого не бачиш, нічого не можеш зробити".

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На тренуванні я прискорилася за Анною Солою. Я за нею зробила декілька кроків – і далі все, темнота, нічого не пам’ятаю. Є таке поняття як зона ПАНО. У мене від народження дуже високий цей показник, тому мені гірські етапи зажди вдавалися краще,

– розповіла біатлоністка.

Залишилась вражена своїм результатом

Українка зізналась, що продемонструвала доволі "тихий" хід по трасі у спринті. Меркушина старалась не поспішати з темпом із перших секунд гонки, а поділити сили по усій дистанції.

Підсумковий результат став приємною несподіванкою для самої українки. Це зауважив головний тренер жіночої команди Урош Велепець.

Відчула себе тією Анастасією Меркушиною, якою я маю бути, а не оце якесь желе, яке там бігало незрозуміло що. Це дійсно була моя гонка, яку я правильно розклала, пройшла технічно. Єдине, чим незадоволена – цей промах,

– розповіла Меркушина.

Юлія Джима завершила спринт у топ-10. Меркушина стала 24-ю, а Ірина Петренко замкнула залікову зону – 40-ве місце. Усі українки відібрались у гонку переслідування.

Нагадаємо, Анастасія Меркушина прибула у збірну на заміну Валентині Семеренко, яка достроково покинула Олімпіаду-2022 через погіршення здоров'я.