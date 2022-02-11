Велепець: Ще є шанси поборотись за медаль

Лідерка збірної України Юлія Джима заїхала у топ-10 спринту. Один прикрий постріл у "молоко" завадив біатлоністці взяти олімпійську нагороду.

До теми Українка Джима через промах втратила медаль Олімпіади

Головний тренер жіночої збірної Урош Велепець залишився задоволений виступом дівчат у спринтерській гонці. Словенець назвав показник Джими відмінним результатом.

За його словами, дівчата чітко розуміли, що для того, щоб чіплятись за медалі потрібно було стріляти на нуль. Наставник відзначив хороший хід спортсменки по трасі та форму Джими, яка вже двічі поспіль потрапляє у десятку найкращих на Олімпіаді-2022.

Велепець сподівається, що Юлії вдасться зберегти гарну форму до кінця Ігор та підійнятись на п'єдестал.

На стрільбі Джима втратила секунди, але ходом сьомий результат. Гадаю, ніколи у житті так швидко не бігла. Ще два шанси є поборотися за медаль, просто тут така конкуренція – біжать швидко, стріляють нулі – маєш робити те саме. Шкода, що постріл Джими віднесло на сантиметр. Все одно, маємо бути задоволені,

– розповів Велепець.

Про дебют Меркушиної на Олімпіаді-2022

Слід відзначити, що у спринті на Іграх-2022 дебютувала Анастасія Меркушина, яка прилетіла у Китай після спалаху коронавірусу у жіночій команді. 27-річна біатлоністка фінішувала з 24-м часом, чим неабияк здивувала тренерський штаб та себе саму.

Велепець розповів, що на тренування Меркушина виглядала важко. Але це стабільна ситуація для біатлоністок під час адаптації до висоти.

Розпочала добре, і наприкінці 24-те місце навіть з хибою – маємо бути задоволені. Показала хороший хід, і ми знаємо, що буде краще і краще на висоті. Перед естафетою вже трохи спокійніше,

– зізнався словенський наставник.

"Білосюк випустили з "в'язниці"

Прокоментував головний тренер повернення до команди капітана Білосюк. Олена встигла підтримати дівчат у спринті, а вже 12 лютого сама вперше після коронавірусу вийде на трасу для тренування.

Білосюк випустили з "в'язниці". Як капітанка, вона прийшла підтримати дівчат. Завтра проведемо перше тренування – побачимо, як вона себе почуватиме. Сподіваємося, що на естафеті вона зможе поборотися на якомусь рівні,

– відповів Урош.

Нагадаємо, що жіноча естафета, яка відбудеться 16 лютого, може стати єдиним стартом для Білосюк на Олімпіаді-2022. Біатлоністка пропустила спринт, тому автоматично не потрапляє у переслідування, а також мас-старт.

До слова. Наразі скарбничка збірної України на Олімпіаді-2022 порожня. Попереду на біатлоністів чекає чоловічий спринт, гонки переслідування, естафети та мас-старти.