У Монте-Карло стартував перший етап кубка світу з ралі. І вже у першій гонці не обійшлося без аварій. При цьому аварія сталася вже на першій спецділянці.

Фінський екіпаж Теему Сінінена та Мікко Марккула вилетів вже на першій спецділянці.

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Вони йшли на першому місці. Та на одному з віражів гонщик не втримав авто на мокрому асфальті. І машина вдарилася в пагорб. Від удару авто перекинулося на трасі та вилетіло з обриву, який був по іншій стороні дороги.

На щастя, пілот та його штурман не постраждали. Що не скажеш про авто. Через аварію команда так і не змогла продовжити гонку.