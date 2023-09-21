Такого не було уже понад 10 років: відбулася закрита зустріч представників клубів УПЛ

Колективи УПЛ вирішили зібратись, аби обсудити ключові питання українського футболу. Такого дійства уже давно не було.

Представники клубів УПЛ провели зустріч в заміському закритому клубів під Києвом, та от не усі команди найвищого дивізіону були присутні на сходженні. Обговорювали арбітраж, телепул та звернення до УЄФА.

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Потрібні зміни

На дійстві 20-го вересня, котре не відбувалося уже понад 10 років, були представлені 9 клубів української еліти, а саме: Динамо (Ігор Суркіс), Дніпро-1 (В’ячеслав Фрідман), Зоря (Євген Геллер), Полісся (Геннадій Буткевич), Кривбас (Костянтин Караманіц), Чорноморець (Володимир Генінсон), Верес (Іван Надєїн), Колос (Андрій Засуха) та ЛНЗ (Дмитро Кравченко). Решта ж колективів не була категорично проти зустрічі, проте за тих чи інших причин не змогла долучитись до неї.

Основною темою зібрання стало суддівство в Україні. Власники і представники колективів УПЛ поділились своїми ідеями, які мають покращити ситуацію. Зокрема, було озвучено пропозиції, котра передбачає назначати суддів на поєдинки за допомогою публічного жеребкування. Також представники вважають за потрібне відкрити оцінки рефері та вести рейтинг арбітрів, а також змусити їх коментувати свої рішення, оскільки ті часто помиляються, що обурює усі клуби еліти. Клуби навіть готові щосезону проводити всіх суддів через детектор брехні.

. На засіданні запропонували вимагати від Української асоціації футболу не продовжувати контракт з Лучано Лучі (закінчується цього жовтня).

Та от представники клубів зіткнулися з певним "але". Діло в тому, що команди не можуть втілити ці ідеї, оскільки комітет арбітрів – це складова УАФ, проте колективи спробують сформувати свої вимоги і тиснути на асоціацію. Представники навіть запропонували ідею забрати комітет арбітрів під юрисдикцію УПЛ, хоча такий розвиток подій навряд можливий.

Варто відзначити, що клуби також взялися за обговорення проблеми телепулу, а Динамо, Дніпро-1 та Зоря виступили "за" та навіть не проти підписати декларацію про намір приєднатися до єдиного пакета телеправ, проте провідні клуби продовжують висувати умову безплатного доступу. Хоча б до завершення війни. Чергова ідея. котра прозвучала на засіданні – це звернутись до УЄФА, аби ті передали українським клубам платежі солідарності, котрі мали отримати російські колективи, що складає близько 10 мільйонів євро.

У свою чергу, представники клубів домовились оформити більш конкретний список ідей, які вони хочуть втілити в життя, та затвердити цей план на наступній зустрічі. Чергове зібрання має відбутися у жовті, скоріше за все, після завершення контракту Лучано Лучі.

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