20 листопада в групі С відбору Євро-2024 визначиться володар прямої путівки на турнір. В Леверкузені зійдуться збірні України та Італії.

До теми Без джокера, але з дебютантом: заявка України на ключову битву за Євро-2024 проти Італії

На вирішальний матч головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті обрав 23 гравці. До заявки не потрапили п'ять футболістів: воротар Марко Карнесеккі, захисники Мануель Лаццарі й Андреа Камб'ясо, півзахисник Андреа Кольпані й нападник Доменіко Берарді.

Гравець Сассуоло Берарді зіграв 76 хвилин в попередньому матчі проти Північної Македонії (5:2) та став автором асисту. А от Карнесеккі, Лаццарі та Камб'ясо весь поєдинок просиділи на лаві запасних.

Заявка збірної Італії

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем, Англія)

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Франція), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем, Англія) Захисники: Франческо Ачербі, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі – Інтер), Алессандро Буонджорно (Торіно), Федеріко Гатті (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Джанлука Манчіні (Рома), Крістіано Бірагі (Фіорентина)

Франческо Ачербі, Маттео Дарміан, Федеріко Дімарко (всі – Інтер), Алессандро Буонджорно (Торіно), Федеріко Гатті (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Джанлука Манчіні (Рома), Крістіано Бірагі (Фіорентина) Півзахисники: Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обоє – Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Браян Крістанте (Рома), Жоржиньйо (Арсенал, Англія)

Ніколо Барелла, Давіде Фраттезі (обоє – Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Браян Крістанте (Рома), Жоржиньйо (Арсенал, Англія) Нападники: Федеріко К'єза, Мойзе Кін (обоє – Ювентус), Стефан Аль-Шаараві (Рома), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі (Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Ніколо Дзаньйоло (Астон Вілла, Англія)

Нагадаємо, що збірна Україна вже гарантувала місце у плей-оф за рейтингом Ліги націй. Щоб здобути пряму путівку на Євро-2024, "синьо-жовті" повинні перемагати Італію. А от "скуадру адзурру" цілком влаштує навіть нічийний результат.

Важливо! Матч Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Слідкувати за перебігом подій поєдинку можна в текстовій онлайн-трансляції на сайті 24 Каналу.