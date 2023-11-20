Перед заключним матчем відбору збірні України ат Італії набрали однакову кількість очок – по 13. Однак італійці випереджають нашу збірну в турнірній таблиці. Все через те, що в попередньому матчі між цими командами "скуадра адзурра" здобула перемогу з рахунком 2:1. Тож українцям, щоб обійти суперника в турнірній таблиці, треба лише перемагати. Нічия нас не влаштує.

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Матч Україна – Італія розпочнеться о 21:45.

Однак зробити це буде вкрай важко. Адже до цього українці жодного разу не перемагали італійців. Матч 20 листопада стан десятим між командами. І збірна України лише двічі за цей час зуміла зіграти внічию, і то в товариських матчах. Решта матчів закінчилися поразками для нашої команди.

Незначною перевагою для збірної України буде т, що наша команда мала більше часу на підготовку та відпочинок. Адже італійці 17 листопада провели доволі важкий матч проти збірної Північної Македонії, який закінчився з рахунком 5:2. Хоча македонці були близькі до того, щоб створити сенсацію в цьому матчі, коли в другому таймі скоротили відставання в рахунку з 3:0 до 3:2. Але ще двічі пропустили в кінцівці матчу.

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Україні ж лише 16 листопада провели спаринг "за закритими дверима" проти польської Лехії. І перемогли 2:0.

Заявка збірної України на матч з Італією

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Дмитро Різник.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Олександр Тимчик, 21. Владислав Дубінчак, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 14. Данило Сікан.

З тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Максим Таловєров, Єгор Назарина та Олександр Караваєв.

Де дивитися матч Україна – Італія

Трансляція матчу Україна – Італія буде доступна для перегляду як по телебаченню, так і онлайн.

Дивитися матч Україна – Італія можна буде на усіх регіональних телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Житомир тощо). Трансляція матч буде доступнавиключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. За умовами договору місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч. Україна – Італія

Онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна лише на медіасервісі Megogo. Коментуватимуть цей матч Віталій Кравченко та Роберто Моралес.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Італія буде доступна на сайті 24 Каналу.