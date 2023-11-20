20 ноября в группе С отбора Евро-2024 определится обладатель прямой путевки на турнир. В Леверкузене сойдутся сборные Украины и Италии.

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На решающий матч главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выбрал 23 игрока. В заявку не попали пять футболистов: вратарь Марко Карнесекки, защитники Мануэль Лаццари и Андреа Камбьясо, полузащитник Андреа Кольпани и нападающий Доменико Берарди.

Игрок Сассуоло Берарди сыграл 76 минут в предыдущем матче против Северной Македонии (5:2) и стал автором ассиста. А вот Карнесекки, Лаццари и Камбьясо весь поединок просидели на скамейке запасных.

Заявка сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм, Англия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель (Лацио), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм, Англия) Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Алессандро Буонджорно (Торино), Федерико Гатти (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Джанлука Манчини (Рома), Кристиано Бираги (Фиорента)

Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – Интер), Алессандро Буонджорно (Торино), Федерико Гатти (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Джанлука Манчини (Рома), Кристиано Бираги (Фиорента) Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал, Англия)

Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – Интер), Джакомо Бонавентура (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал, Англия) Нападающие: Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – Ювентус), Стефан Аль-Шаарави (Рома), Маттео Политано (Наполи), Джакомо Распадори (Наполи), Джанлука Скамакка (Аталанта), Николо Дзаньоло (Астон Вилла, Англия)

Напомним, что сборная Украины уже гарантировала место в плей-офф по рейтингу Лиги наций. Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, "сине-желтые" должны побеждать Италию. А вот "скуадру адзурру" вполне устроит даже ничейный результат.

Важно! Матч Украина – Италия начнется 20 ноября в 21:45 по Киеву. Следить за ходом событий поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на сайте 24 Канала.