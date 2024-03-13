Борнмут – Лутон 4:3

Голи: Соланке, 50, Забарний, 62, Семеніо, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Барклі, 45+1.

Сьогодні, 13 березня, в чемпіонаті Англії пройшов перенесений матч 17 туру. У ньому зустрічались аутсайдери таблиці – Борнмут приймав новачка АПЛ Лутон Таун, пише 24 канал.

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Перший гол Забарного

В основі "вишень" вже традиційно з'явився захисник збірної України. Перший тайм вийшов для Борнмута вкрай провальним, команда до перерви пропустила аж тричі через голи Чонга, Барклі та Огбене.

Здавалось, що підопічні Іраоли вже приречені, але у другому таймі Борнмут створив неймовірний камбек. Всього протягом 14 хвилин господарям вдалось відзначитися тричі та зрівняти рахунок.

Приємно, що один із м'ячів забив як раз Забарний. Після кутового та сейву кіпера Лутона Ілля зіграв на добиванні та оформив свій перший гол в англійському клубі.

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Божевільна перемога

Після третього голу від Семеніо гра заспокоїлась та наближалась до драматичної нічиєї. Проте фортуна вирішила ще раз посміхнутися Борнмуту. На 83 хвилині Антуан відгукнувся на класну передачу від Унала та точним ударом оформив дубль.

Цей гол приніс Борнмуту таку яскраву перемогу. Вона ще більше віддалила "вишень" від зони вильоту, наразі команда йде 13-ю, маючи гандикап над Лутоном у 14 балів. Самі ж "шляпники" відстають від рятівної зони на три очки.

Відео голу Іллі Забарного: