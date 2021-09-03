Італія не обіграла Болгарію, поразка Іспанії: результати відбору на ЧС-2022 2 вересня

3 вересня 2021 , 07:30
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Джерело:

24 канал

У четвер, 2 вересня, було зіграно 12 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022. Усі результат поєдинків дізнайтесь на Спорт24.

Грузія – Косово 0:1

Гол: Хочолава, 18 (авт.)

До слова Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 1 вересня

Швеція – Іспанія 2:1

Голи: Ісак, 6, Классон, 57 – Солер, 5

Італія – Болгарія 1:1

Голи: К'єза, 16 – А. Ілієв, 39

Литва – Північна Ірландія 1:4

Голи: Баравікас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвері, 67, Макнейра, 82

Естонія – Бельгія 2:5

Голи: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Вітсель, 65, Фоке, 76

Чехія – Білорусь 1:0

Гол: Барак, 34

Угорщина – Англія 0:4

Голи: Стерлінг, 55, Кейн, 63, Магвайр, 69, Райс, 87

Польща – Албанія 4:1

Голи: Левандовські, 12, Букса, 44, Крихов'як, 54, Лінетті, 89 – Чікаллеші, 25

Андорра – Сан-Марино 2:0

Голи: Валес, 18, 24

Ліхтенштейн – Німеччина 0:2

Голи: Вернер, 41, Сане, 77

Північна Македонія – Вірменія 0:0

Ісландія – Румунія 0:2

Голи: Ман, 47, Станчу, 83

 

Автор: Юрій Семенюк