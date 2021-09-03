Грузія – Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (авт.)
До слова Відбір на чемпіонат світу-2022: результати матчів 1 вересня
Швеція – Іспанія 2:1
Голи: Ісак, 6, Классон, 57 – Солер, 5
Італія – Болгарія 1:1
Голи: К'єза, 16 – А. Ілієв, 39
Литва – Північна Ірландія 1:4
Голи: Баравікас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвері, 67, Макнейра, 82
Естонія – Бельгія 2:5
Голи: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Вітсель, 65, Фоке, 76
Чехія – Білорусь 1:0
Гол: Барак, 34
Угорщина – Англія 0:4
Голи: Стерлінг, 55, Кейн, 63, Магвайр, 69, Райс, 87
Польща – Албанія 4:1
Голи: Левандовські, 12, Букса, 44, Крихов'як, 54, Лінетті, 89 – Чікаллеші, 25
Андорра – Сан-Марино 2:0
Голи: Валес, 18, 24
Ліхтенштейн – Німеччина 0:2
Голи: Вернер, 41, Сане, 77
Північна Македонія – Вірменія 0:0
Ісландія – Румунія 0:2
Голи: Ман, 47, Станчу, 83