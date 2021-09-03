Грузия – Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (авт.)
К слову Отбор на чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября
Швеция – Испания 2:1
Голы: Исак, 6, Классон, 57 – Солер, 5
Италия – Болгария 1:1
Голы: Кьеза, 16 – А. Илиев, 39
Литва – Северная Ирландия 1:4
Голы: Баравикас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лэйвери, 67, Макнейра, 82
Эстония – Бельгия 2:5
Голы: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Витсель, 65, Фоке, 76
Чехия – Беларусь 1:0
Гол: Барак, 34
Венгрия – Англия 0:4
Голы: Стерлинг, 55, Кейн, 63, Магвайр, 69, Райс, 87
Польша – Албания 4:1
Голы: Левандовски, 12, Букса, 44, Крыховяк, 54, Линетти, 89 – Чикаллеши, 25
Андорра – Сан-Марино 2:0
Голы: Валес, 18, 24
Лихтенштейн – Германия 0:2
Голы: Вернер, 41, Сане, 77
Северная Македония – Армения 0:0
Исландия – Румыния 0:2
Голы: Ман, 47, Станчу, 83