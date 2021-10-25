Від Токіо-2020 до Пекіна-2022 – як на UA: ПЕРШИЙ працюють на Олімпіадах під час карантину

Пандемія коронавірусу значно вплинула на світ спорту. Чимало великих подій довелося перенести або скасувати. Не оминуло це й Олімпійські ігри. Змагання в Токіо перенесли з літа 2020 року на 2021 рік. А вже через пів року після цього – зимова Олімпіада в Пекіні-2022. Як працювати в таких умовах розповіла головна редакторка редакції спортивних програм UA: ПЕРШИЙ Олена Кузнецова.

Саме UA: ПЕРШИЙ – єдиний офіційний український транслятор Ігор у Пекіні. Зимова Олімпіада стартує 4 лютого 2022 року.

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– У серпні 2021 року завершилася Олімпіада-2020 у Токіо. Через пів року відбудуться наступні Олімпійські ігри у Пекіні. Чи встигне журналіст за цей проміжок часу підготуватися до наступних змагань у Китаї?

– Так, цього разу ситуація склалася неординарна, оскільки між Олімпійськими іграми такий невеликий проміжок часу. Але у таких умовах не лише ми, а й організатори Ігор, і всі причетні. Тому довелося швидко перелаштовуватися з літніх Ігор на зимові. Втім, наша команда звикла до виконання оперативних завдань. Тож підготовка до зимових Ігор вже розпочалася, звісно, ми встигнемо. Вже наприкінці листопада плануємо запустити передолімпійський проєкт "Дорога до Пекіна" на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

– У Токіо діяли карантинні обмеження як для спортсменів, так і для представників ЗМІ. Чи заважало це працювати та чого очікуєте від Олімпіади-2022?

– Карантинні обмеження у Токіо, звичайно, змусили трохи змінити плани на роботу. Ми практично не мали можливості знімати навколоспортивне відео, атмосферу олімпійського Токіо, спілкуватися з місцевими мешканцями й таке інше. Також не було можливості записувати великі інтерв’ю з нашими спортсменами, оскільки ми бачилися з ними лише у мікстзонах змагань, а там було суворе обмеження часу спілкування – 90 секунд. І за цим здебільшого ретельно стежили. І, звичайно ж, необхідність постійного тестування на ковід та щоденний моніторинг здоров’я – це додаткові ознаки нашого часу, без яких нині не обходиться жоден великий міжнародний спортивний захід.

На Іграх у Пекіні, думаю, буде такий самий протокол. Зараз ми очікуємо на плейбук для бродкастерів (це спеціальний документ, який регламентує наші дії й можливості під час роботи на Іграх в умовах пандемії). Але вже відомо, що всім співробітникам групи, яка поїде до Пекіна, необхідно бути вакцинованими (в іншому разі необхідний 21-денний карантин на місці, а це неприйнятно для нас). Тож зараз працюємо над усіма підготовчими моментами. Але я впевнена, що й цього разу, як і під час Олімпійських ігор у Токіо-2020, жодні обмеження не завадять нам подарувати глядачам справжнє свято спорту на всіх платформах Суспільного.

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– Як працювалося за умови відсутності вболівальників у Токіо? Як гадаєте, така атмосфера впливає на спортсменів?

– Звичайно, відсутність уболівальників на такому масштабному спортивному форумі була відчутною. Майже порожні арени, розраховані на велику кількість глядачів, дещо пригнічували і нас, і спортсменів. Але і наша медіагрупа, і члени офіційної делегації намагалися за можливості обов’язково приїжджати на змагання та підтримувати наших спортсменів, нехай маленькою групою, але ця підтримка, звісно, була дуже відчутною. І ще важливий момент: спортсмени дуже відчувають підтримку вболівальників на батьківщині, тих, які дивляться змагання по телевізору або на сайті, пишуть атлетам слова підтримки у соцмережах. Повірте, ця підтримка була вкрай важливою в умовах карантинних обмежень.



Українські журналісти та Еліна Світоліна в Токіо / Фото: архів спортивної редакції UA: ПЕРШИЙ

– З якими головними проблемами зіштовхувалися в Токіо?

– Не можу сказати, що у нас були якісь надзвичайні проблеми. Хіба що неймовірна спека, висока вологість, необхідність працювати під пекучим сонцем. Це перше. І друге – обмеження в пересуваннях, коли з об’єкта на об’єкт можна було дістатися лише офіційним транспортом і лише через основний транспортний хаб. Через це багато часу витрачалося на дорогу. Доходило іноді до смішного. З арени на арену можна перейти пішки за 5 хвилин, але по вулиці вільно ходити не можна. Треба з одного об’єкта поїхати до головного медіацентру і вже звідти вирушати на інший. А це майже година часу. Та, зрештою, всі ми призвичаїлися не гаяти часу і при переїздах працювати прямо в автобусі, готуючи матеріали до монтажу.

– Як гадаєте, після Токіо легше буде працювати в Пекіні?

– Час покаже. Але, я думаю, однозначно – так. Ми вже маємо певний досвід роботи в карантинних умовах, знаємо, як ефективно планувати свою роботу з урахуванням усіх обмежень. Втім, чекаємо на умови щодо обмежень, які має невдовзі озвучити уряд Китаю. Сподіваюся, цього разу якихось нових сюрпризів для нас не буде.

– Роботу у Токіо ви розпочинали за місцевим часом, проте включення були за українським. Наскільки складно було працювати за таким графіком?

– Ми звичні до роботи в умовах великої різниці в часі. Всі медійники, хто хоч раз працював на Олімпійських іграх, знають, що це напружений період, коли про відпочинок і сон ніхто не думає. Їх заміняють позитивні емоції та адреналін. У нас в колективі навіть є підбадьорливий жарт, переданий нам у спадок від наших старших колег: "Олімпійський рух не спить".

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– У Токіо у діджитал-команди Суспільного було два формати: відеоблог із місця подій та «Олімпіада за 300 секунд». Чи плануються якісь інші формати для Ігор у Пекіні?

– Зараз якраз період розробки форматів та творчих концепцій висвітлення зимових Олімпійських ігор. Ми готуємо родзинки для всіх платформ. Тож нехай це питання поки що залишиться без відповіді. Скоро самі все побачите і почуєте. Нехай це буде нашим приємним сюрпризом для вболівальників.

– Як довго ви працювали над висвітленням плану Олімпіади у Токіо? Не замало часу на підготовку для висвітлення плану Ігор у Китаї?

– План підготовки до наступних Олімпійських ігор зазвичай починає формуватися за два роки до події. Звичайно, ми готувалися і до Токіо, і до Пекіна одночасно. Але, враховуючи перенесені літні Ігри, зосередитися на зимових довелося пізніше, ніж звичайно. Процес підготовки до Ігор багатоплановий і різнобічний. Творча концепція висвітлення – це значний відрізок роботи. Але є ще документальні процедури, співпраця з Оргкомітетом Ігор з узгодження та забезпечення всіх необхідних організаційних і технічних моментів, а наразі ще й підготовчі карантинні процедури. Тож ми від Токіо достатньо хутко вирушили підготовчою дорогою до Пекіна. Це черговий виклик для нашої команди, але ми готові до нього і впевнені, що нам все вдасться.

– Чи були якісь нарікання від глядачів після Олімпіади-2020?

– Практично не було. Цього разу навпаки нам було дуже приємно, що і глядачі, і спортсмени, і спортивні функціонери – всі відзначали високий рівень висвітлення Ігор. Нашій команді це надзвичайно приємно. Тож рухаємося вперед.

– У Міжнародному олімпійському комітеті повідомили, що на Олімпіаду-2022 в Пекіні допустять лише глядачів з Китаю, чи вважаєте ви це рішення справедливим?

– Це рішення уряду Китаю. В сьогоднішніх умовах кожна країна має право вирішувати, як їй захищати своє населення. Якщо господарі Олімпіади вважають такі заходи доцільними – значить, ми маємо з цим погоджуватися.

– У США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 у Пекіні або змінити країну проведення Ігор. Причиною таких звинувачень є геноцид. Оскільки у 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман перебувають у таборах в китайському регіоні Сіньцзян. Чи погоджуєтеся з заявою Штатів?

– Це питання дуже неоднозначне. Так, прояви геноциду недопустимі у будь-якому вигляді. Але я вважаю, що бойкоти Олімпійських ігор впливають у першу чергу на спортсменів. Деякі з них можуть втратити свій єдиний шанс на найвище досягнення у житті. Тож це має бути консолідоване рішення усієї олімпійської спільноти, як чинити у такому випадку.