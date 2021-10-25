Именно UA: ПЕРШИЙ – единственный официальный украинский транслятор Игр в Пекине. Зимняя Олимпиада стартует 4 февраля 2022 года.

Читайте также Прогнозировали больше золотых медалей, – интервью с министром спорта Гутцайт об Олимпиаде-2020

– В августе 2021 года завершилась Олимпиада-2020 в Токио. Через пол года состоятся следующие Олимпийские игры в Пекине. Успеет ли журналист за этот промежуток времени подготовиться к следующим соревнованиям в Китае?

– Да, на этот раз ситуация сложилась неординарная, поскольку между Олимпийскими играми такой небольшой промежуток времени. Но в таких условиях не только мы, но и организаторы Игр, и все причастные. Поэтому пришлось быстро перестраиваться из летних Игр на зимние. Впрочем, наша команда привыкла к выполнению оперативных задач. Поэтому подготовка к зимним Играм уже началась, конечно, мы успеем. Уже в конце ноября планируем запустить предолимпийский проект "Дорога в Пекин" на общественном телеканале UA: ПЕРШИЙ.

– В Токио действовали карантинные ограничения как для спортсменов, так и для представителей СМИ. Мешало ли это работать и чего ожидаете от Олимпиады-2022?

– Карантин в Токио, конечно, заставил немного изменить планы на работу. Мы практически не имели возможности снимать околоспортивные видео, атмосферу олимпийского Токио, общаться с местными жителями и так далее. Также не было возможности записывать большие интервью с нашими спортсменами, поскольку мы виделись с ними только в микстзонах соревнований, а там было строгое ограничение времени общения – 90 секунд. И за этим в основном тщательно следили. И, конечно же, необходимость постоянного тестирования на ковид и ежедневный мониторинг здоровья – это дополнительные признаки нашего времени, без которых сейчас не обходится ни одно крупное международное спортивное мероприятие.

На Играх в Пекине, думаю, будет такой же протокол. Сейчас мы ожидаем плейбук для бродкастеров (это специальный документ, который регламентирует наши действия и возможности при работе на Играх в условиях пандемии). Но уже известно, что всем сотрудникам группы, которая поедет в Пекин, необходимо быть вакцинированными (иначе необходим 21-дневный карантин на месте, а это неприемлемо для нас). Поэтому сейчас работаем над всеми подготовительными моментами. Но я уверена, что и на этот раз, как и во время Олимпийских игр в Токио 2020, никакие ограничения не помешают нам подарить зрителям настоящий праздник спорта на всех платформах Суспільного.

Примечательно Будет трудно, но мы постараемся, – Зеленский о проведении Олимпийских игр в Украине

– Как работалось при отсутствии болельщиков в Токио? Как думаете, такая атмосфера влияет на спортсменов?

– Конечно, отсутствие болельщиков на таком масштабном спортивном форуме было ощутимым. Почти пустые арены, рассчитанные на большое количество зрителей, несколько подавляли и нас, и спортсменов. Но и наша медиагруппа, и члены официальной делегации пытались при возможности обязательно приезжать на соревнования и поддерживать наших спортсменов, пусть маленькой группой, но эта поддержка, конечно, была очень ощутимой. И еще важный момент: спортсмены очень чувствуют поддержку болельщиков на родине, тех, которые смотрят соревнования по телевизору или на сайте пишут атлетам слова поддержки в соцсетях. Поверьте, эта поддержка была крайне важной в условиях карантина.



Украинские журналисты и Элина Свитолина в Токио / Фото: архив спортивной редакции UA: ПЕРШИЙ

– С какими главными проблемами сталкивались в Токио?

– Не могу сказать, что у нас были какие-то чрезвычайные проблемы. Разве что невероятная жара, высокая влажность, необходимость работать под палящим солнцем. Это первое. И второе – ограничения в передвижениях, когда с объекта на объект можно было добраться только официальным транспортом и только через основной транспортный хаб. Из-за этого много времени тратилось на дорогу. Доходило иногда до смешного. С арены на арену можно перейти пешком за 5 минут, но по улице свободно ходить нельзя. Надо с одного объекта поехать к главному медиацентру и уже оттуда отправляться на другой. А это почти час времени. Но все мы привыкли не тратить время при переездах и работать прямо в автобусе, готовя материалы к монтажу.

– Как думаете, после Токио легче будет работать в Пекине?

– Время покажет. Но, я думаю, однозначно – да. Мы уже имеем определенный опыт работы в карантинных условиях, знаем, как эффективно планировать свою работу с учетом всех ограничений. Впрочем, ждем условия насчет ограничений, которые правительство Китая должно вскоре озвучить. Надеюсь, на этот раз каких-то новых сюрпризов для нас не будет.

– Работу в Токио вы начинали по местному времени, однако включения были по украинскому. Насколько сложно было работать по такому графику?

– Мы привыкли к работе в условиях большой разницы во времени. Все журналисты, кто хоть раз работал на Олимпийских играх, знают, что это напряженный период, когда об отдыхе и сне никто не думает. Их заменяют положительные эмоции и адреналин. У нас в коллективе есть даже бодрящая шутка, переданная нам в наследство от наших старших коллег: "Олимпийское движение не спит".

Читайте также "Украинская королева трека": эксклюзив с серебряным призером Олимпиады Еленой Стариковой

– В Токио в диджитал-команде Суспільного было два формата: видеоблог с места событий и "Олимпиада за 300 секунд". Планируются ли какие-то другие форматы для Игр в Пекине?

– Сейчас как раз период разработки форматов и творческих концепций освещения зимних Олимпийских игр. Мы готовим изюминки для всех платформ. Пусть этот вопрос пока останется без ответа. Скоро сами все увидите и услышите. Пусть это будет нашим приятным сюрпризом для болельщиков.

– Как долго вы работали над освещением плана Олимпиады в Токио? Не слишком ли мало времени на подготовку для освещения плана Игр в Китае?

– План подготовки к следующим Олимпийским играм обычно начинает формироваться за два года до события. Конечно, мы готовились и в Токио, и в Пекин одновременно. Но, учитывая перенесенные летние Игры, сосредоточиться на зимних пришлось позже, чем обычно. Процесс подготовки к Играм многоплановый и разносторонний. Творческая концепция освещения – это значительный отрезок работы. Но есть еще документальные процедуры, сотрудничество с Оргкомитетом Игр по согласованию и обеспечению всех необходимых организационных и технических моментов, а теперь еще и подготовительные карантинные процедуры. Поэтому мы от Токио достаточно быстро отправились на подготовительную дорогу в Пекин. Это очередной вызов для нашей команды, но мы готовы к нему и уверены, что нам все удастся.

– Были ли какие-то нарекания от зрителей после Олимпиады-2020?

– Практически не было. На этот раз наоборот нам было очень приятно, что и зрители, и спортсмены, и спортивные функционеры – все отмечали высокий уровень освещения Игр. Нашей команде это очень приятно. Поэтому двигаемся вперед.

– В Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду-2022 в Пекине допустят только зрителей из Китая, считаете ли вы это решение справедливым?

– Это решение правительства Китая. В сегодняшних условиях каждая страна имеет право решать, как ей защищать свое население. Если хозяева Олимпиады считают такие меры целесообразными – значит, мы должны с этим соглашаться.

– В США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине или сменить страну проведения Игр. Причиной таких обвинений является геноцид. Поскольку в 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что как минимум миллион уйгуров и других мусульман находятся в лагерях в китайском регионе Синьцзян. Согласны ли с заявлением Штатов?

– Этот вопрос очень неоднозначный. Да, проявления геноцида недопустимы в любом виде. Но я считаю, что бойкоты Олимпийских игр влияют в первую очередь на спортсменов. Некоторые из них могут потерять свой единственный шанс на самое высокое достижение в жизни. Поэтому это должно быть консолидированное решение всего олимпийского сообщества, как поступать в таком случае.