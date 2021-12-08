Від результату бою Ломаченка залежить майбутнє легкої ваги, – промоутер
Джерело:Luckypunch.net
Україна має відразу двох боксерів, які претендують на чемпіонський бій у легкій вазі. За звання чемпіона світу прагнуть битися Василь Ломаченко та Денис Берінчик, які в грудні проведуть свої чергові поєдинки, але поки не титульні.
Промоутер Берінчика хоче бій за титул
Денис Берінчик 18-го грудня зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Олександр Красюк, промоутер Берінчика, хотів би, щоб Денис у випадку перемоги проти Чанієва одразу отримав чемпіонський бій.
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Проте, на думку Красюка, доля легкої ваги буде залежати від результату поєдинку Ломаченка проти Річарда Коммі. Бій відбудеться 11-го грудня у США.
Я говорив би, щоб він рухався в напрямку бою відразу за пояс. Однак ми не знаємо, що на нас чекає попереду. Від результату бою Ломаченко – Коммі залежатиме майбутнє у цьому дивізіоні,
– сказав Красюк.
Олександр Красюк заявив, що Берінчику потрібно якісно перемогти Ісу Чанієва, адже його бій транслюватимуть у США.
"Оскільки цей бій транслюватиметься у США на ESPN+, це буде заявка для нього на американську аудиторію. Ми познайомимо місцеву публіку з ним, з його боксом, покажемо, що він не просто якийсь хлопець з України, про якого ніхто не знає. Його будуть впізнавати, його бачитимуть у рингу таким, яким ми звикли його бачити", – зазначив промоутер.
Він додав, що вихід на американське телебачення – один зі способів закріпити Берінчика як цікавого боксера для поєдинку.Важливо. У 2021 році Ломаченко та Берінчик поки провели по одному поєдинку. Денис у березні достроково здолав Хосе Санчеса. Натомість Василь Ломаченко влітку брутально нокаутував Масайоші Накатані.