Стало відомо, де Україна зіграє перші домашні матчі відбору ЧС-2022
Виконком УАФ затвердив місце проведення домашніх матчів збірної України проти Фінляндії та Казахстану у відборі на ЧС-2022.
Національна команда проведе поєдинки проти цих суперників на "Арені Львів". Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Поєдинок Україна – Фінляндія запланований на 28 березня 2021 року матч Україна – Казахстан – на 31 березня.
Окрім того, в УАФ сподіваються, що до цього часу вболівальникам дозволять відвідувати футбольні матчі. Тож гра відбудеться з глядачами на трибунах.
Виконком УАФ на останньому засіданні також затвердив Єдиний календар спортивно-масових заходів УАФ на 2021 рік, Процедурне регламент по атестації футбольних клубів у новій редакції та Регламент з атестації футбольних клубів ПФЛ у новій редакції.
Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022:
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