Кобі Браянт посмертно нагороджений престижною премією
Легендарний баскетболіст Кобі Браянт удостоєний премії за внесок у розвиток Лос-Анджелеса. Спортсмен посмертно нагороджений премією Еммі.
Про нагороду повідомляє офіційний сайт американської телевізійної академії. Нагорода буде офіційно присуджена баскетболістові 18 липня на 72-й церемонії Еммі.
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Кобі чимало займався благодійною діяльністю, був активною людиною та надихав інших людей.
Також на честь баскетболіста Компанія Spalding випустить м'яч. У продаж вони надійдуть у обмежених кількостях з 15 червня. На нього буде автограф спортсмена і характерне забарвлення під зміїну шкіру в честь прізвиська Кобі.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його смерть.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблій легенді баскетболу. У всьому світі з'явились графіті на його честь.