"Вічний чемпіон" Кличко відвідає бій у Німеччині: один із боксерів був нокаутований Володимиром
Джерело:інстаграм PFORZHEIM CITY
Мер Києва Віталій Кличко приїде у Німеччину. Легенда боксу планує відвідати виставковий бій, який відбудеться 19 березня.
Легенда боксу прилетить на бій
Виставковий поєдинок між місцевим політиком Уве Гюком та ексчемпіоном світу Франсуа Ботою відбудеться 19 січня у німецькому Пфорцгеймі. На бій планує прилетіти легендарний Віталій Кличко.
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Протистояння матиме добру мету – усі кошти будуть віддані на благодійність. Німецький політик Гюк не хоче зупинятись на цьому поєдинку. У його планах є бій проти "Залізного Майка".
Найцікавіше те, якщо сторонам вдасться домовитись про двобій, то готувати Уве Гюка буде Володимир Кличко. Німець отримав попередню обіцянку від українського боксера про спільні тренування та підготовку.
Відзначимо, що Гюк у минулому чемпіон Європи з тайського боксу, а тепер заступник голови наглядової ради Porsche AG.Цікаво! Бота, майбутній суперник Гюка, у березні 2002-го року був нокаутований Кличком-молодшим.
Виставковий бій у Німеччині / Фото з PFORZHEIM CITY
Кличко-молодший ще сам може вийти у ринг
- Володимиру Кличку 45 років, а він досі перебуває у відмінній фізичній формі. Молодший із братів завершив кар'єру у 2017-му році після поразки від Ентоні Джошуа.
- З кожним наступним роком все більше чуток з'являлось навколо Володимира та його можливого повернення на професійний ринг. В українського боксера ще є мотивація провести бодай один бій.
- У Володимира є одна нездійсненна мрія, яку він ще може втілити у реальність. Легенда боксу хоче стати найстарішим чемпіоном світу, побивши рекорд Джорджа Формана.