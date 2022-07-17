Зозуля: Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв

Роман розповів, як колишній воротар Шахтаря і Дніпра Ян Лаштувка підтримував Збройні Сили України. Чеський голкіпер також навідувався до українських військових в госпіталь.

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Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки в шпиталь їздив зі мною. Я не пам’ятаю, щоб багато українських футболістів їздили у шпиталь, як він,

– сказав футболіст.

Зозуля також повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 40-річний Лаштувка допомагає українським біженцям у себе на батьківщині – в Чехії.

"Ян кожен місяць приносив якийсь процент від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почував себе якимось негідником. І після 24 лютого він одним із перших набрав і сказав: "Я тут в Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти. Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", – додав Зозуля.

Що відомо про чеського футболіста

Лаштувка виступав за донецький Шахтар від 2004 до 2009 року, а потім ще сім років захищав кольори Дніпра. На рахунку Яна три матчі за національну збірну Чехії.