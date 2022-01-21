Вибити росіян: Шевченко може отримати чималий бонус як тренер збірної Польщі

Андрій Шевченко може стати тренером збірної Польщі, яка залишилася без наставника. Сторони поки ведуть переговори.

Після того, як Шевченко був відправлений у відставку в Дженоа (але не звільнений), до його персони почали проявляти інтерес чимало команд. Такий приписували й збірній Польщі. Її наставник Паулу Соуза достроково розірвав угоду з "Кадрою", щоб очолити бразильський Фламенго.

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Тепер же предметний інтерес переріс у справжні переговори. Та чи не головний "камінь спотикання" – зарплата. Шевченко отримував в Дженоа 1,8 мільйона євро на рік. При цьому разом з ним працює і його тренерський штаб, якому теж треба платити зарплату. Поляки не готові стільки витрачати на тренера збірної.

За даними телеграм-каналу vZbirna, який веде Микола Васильков (він був прессекретарем Шевченка під час його роботи в збірній України), сторони і далі продовжують переговори. Шевченко хоче не менше 3 мільйонів євро зарплати, Польський футбольний союз готовий запропонувати лише 1 мільйон євро.

Але є можливість домовитися. Польська сторона може використати преміальні за вихід на чемпіонат світу як бонус для Шевченка. Правда для цього полякам треба виграти два матчі кваліфікації. Перший з них – проти Росії на виїзді 24 березня. А вже після цього перемогти переможця пари Швеція – Чехія.