Незабаром мають відбутися вибори президента УАФ. Головний тренер збірної Сергій Ребров розповів, кого хотів би бачити на цій посаді.

Ребров сказав, що підтримує кандидатуру Андрія Шевченка на посаду президента УАФ. Однак він зауважив, що погодитися на таку посаду непросто, оскільки вона дуже відповідальна.

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Ребров: "Зроблю все, щоб допомогти"

"Він повинен сам вирішувати, що йому робити. Якщо він буде керувати нашим футболом, то я вважаю, що це буде гарно для всіх. Це та людина, з якою можна спілкуватися та знайти спільну мову.

Якщо його оберуть президентом УАФ, то я йому бажаю лише успіхів. Це дуже відповідальна посада. Як на мене, непросто погодитися на таку посаду, бо вона дуже відповідальна. Зі свого боку я буду підтримувати Миколайовича і зроблю все, щоб допомогти", – сказав Ребров.

Шевченко подав свою кандидатуру на пост президента УАФ