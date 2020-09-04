Ми вже розповідали вам про кайтбординг та диваків, які зуміли поєднати парашут, дошку та хвилі.

Якщо ви ще не читали, то є шанс це виправити, ознайомившись із цим видом спорту в нашому матеріалі.

Сьогодні розповімо вам не менш цікаву історію про ще одних екстремальних відчайдухів – вейкбордистів.

Помічали, що все захоплююче завжди починається з чогось малого й спонтанного? Однодумці об’єднуються в невелику групу, і розпочинається нова історія, новий вид спорту, який із часом набуває все більшої популярності та починає захоплювати нові горизонти. Так сталося і з вейкбордингом (англ. wakeboarding, від to wake – "будити", "збуджувати" + board – "дошка").

Одна з версій його виникнення така: кажуть, десь у 80-х серфінгісти Австралії занудьгували без хвиль і… почали мотузками чіпляти дошки до своїх пікапів і ганяти вздовж берега. А через деякий час комусь спало на думку замінити машину на катер – це вже була зовсім інша швидкість, і зовсім інший вид спорту.

Так усе й почалося. А, як відомо, усе нове тягне за собою зміни, тому вейкбордистам знадобилася інша дошка. Її створенням зайнявся відомий на той час серфер із Сан-Дієго Тоні Фін: він удосконалив дошку для серфінгу, вкоротив її та назвав "скарфом". Згодом на дошці з’явилися шкіряні паски – кріплення для ніг, що забезпечували свободу руху й дозволяли виконувати трюки. А в 1990 році були організовані перші змагання.

Те, що зараз ми називаємо вейкбордом, з’явилося завдяки зусиллям ще однієї особистості – Херба О’Браєна, директора фірми, що займалася виготовленням і продажем водяних лиж. Ця людина зробила борд із нового матеріалу – скловолокна, від чого він став більш плавучим.

Вейкбординг – досить молодий вид спорту, лише в 1992 році йому по праву надали статус професійного. Почали з’являтися статті в періодичних виданнях, була створена World Wake Association – найвідоміша організація вейкбордистів у світі.

Молодий, амбіційний, зухвалий. Він привертає до себе увагу, і з кожним роком бажаючих спробувати все більше. Меккою вейкбордингу вважають штат Флорида в США. А мрія всіх вейкбордистів – побувати на Філіппінах, бо саме там розташований один із найкращих вейк-парків у світі – CWC Wake.

Проте вам не обов’язково їхати далеко, аби спробувати. І не обов’язково чекати на вітер, як кайтбордистам із їхніми примхливими повітряними зміями. Все, що потрібно ентузіастам вейкбордингу – це безвітряна погода й будь-яка водяна поверхня, чи то річка, чи то озеро, чи море.

Як ви вже зрозуміли, принцип вейкбордингу полягає в тому, що катер буксирує екстримала, який стоїть на спеціальній дошці. Рухаючись на високій швидкості, катер залишає по собі хвилі – саме за них вейкбордист щиро дякує та мчить водними просторами на пінистих конях, а досвідчені спортсмени дякують удвічі більше й використовують хвилі як трамплін для свої шалених стрибків.

Та якщо у вас немає можливості орендувати катер – не біда. У нагоді стануть вейк-парки з канатними доріжками (так званий кабельний вейк на електротязі). Звичайно, хвиль як від катеру не буде, але ви теж добре покатаєтесь і навчитеся робити фігури на воді.

Вейкбординг – це не лише фізична активність. Це ще й шалені емоції, що переповнюють серце, коли ви розсікаєте водну гладь і стрибаєте над хвилею. Це світанки й заходи сонця, що стають ближчими, ніж з берега. Це "тусовки" екстремальних та амбіційних людей, із якими ви буквально й фігурально на одній хвилі.

Де можна покататися в Києві? З-поміж популярних місць – спортивно-розважальний комплекс X-Park, мережа вейк-парків Wake Spot. Також є численні школи та секції, де вас залюбки візьмуть до себе і навчать усьому, що знають. Адже, як і в будь-якому спорті, тренування та підготовка дуже важливі. Візьміть декілька уроків, оволодійте технікою – і тоді зможете кататися для задоволення.

Ретельно оберіть спорядження, бо від нього теж багато залежить. А ще неодмінно майте при собі захищений смартфон, якому, як і вам, не страшно пірнути й змокнути. Українська компанія Sigma mobile найкраще розуміється на таких пристроях. Чого лише вартий Sigma mobile X-TREME PQ36, який на собі перевірив катання з кайтами. Тому вейкбординг його теж не лякає.

Вересень тішить нас розкішною погодою, то чому б не спробувати щось нове? Київ чи Одеса – обирайте місто, та гайда кататися! А за телефон не переймайтеся – обирайте лінійку X-treme і сміливо ставайте з нею на дошку.