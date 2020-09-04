Мы уже рассказывали вам о кайтбординге и чудаках, которые сумели совместить парашют, доску и волны.

Если вы еще не читали, то есть шанс это исправить, ознакомившись с этим видом спорта в нашем материале.

Сегодня расскажем вам не менее интересную историю о еще одних экстремальных смельчаках – вейкбордистах.

Замечали, что все захватывающее всегда начинается с чего-то малого и спонтанного? Единомышленники объединяются в небольшую группу, и начинается новая история, новый вид спорта, который со временем приобретает все большую популярность и начинает захватывать новые горизонты. Так произошло и с вейкбордингом (англ. wakeboarding, от to wake – "будить", "пробуждать" + board – "доска").

Одна из версий его возникновения такова: говорят, где-то в 80-х серфингисты Австралии заскучали без волн и... начали веревками цеплять доски к своим пикапам и гонять вдоль берега. А через некоторое время кому-то пришло в голову заменить машину на катер – это уже была совсем другая скорость, и совсем другой вид спорта.

Так все и началось. А, как известно, все новое влечет за собой изменения, поэтому вейкбордистам понадобилась другая доска. Ее созданием занялся известный к тому времени серфер из Сан-Диего Тони Финн: он усовершенствовал доску для серфинга, укоротил ее и назвал "скарфом". Впоследствии на доске появились кожаные ремни-крепления для ног, которые обеспечивали свободу движения и позволяли выполнять трюки. А в 1990 году были организованы первые соревнования.

То, что сейчас мы называем вейкбордом, появилось благодаря усилиям еще одной личности – Херба О'Брайена, директора фирмы, занимавшейся изготовлением и продажей водных лыж. Этот человек сделал борд из нового материала – стекловолокна, отчего он стал более плавучим.

Вейкбординг – достаточно молодой вид спорта, лишь в 1992 году ему по праву предоставили статус профессионального. Начали появляться статьи в периодических изданиях, была создана World Wake Association – самая известная организация вейкбордистов в мире.

Молодой, амбициозный, дерзкий. Он привлекает к себе внимание, и с каждым годом желающих попробовать все больше. Меккой вейкбординга считают штат Флорида в США. А мечта всех вейкбордистов – побывать на Филиппинах, потому что именно там расположен один из лучших вейк-парков в мире – CWC Wake.

Однако вам не обязательно ехать далеко, чтобы попробовать. И не обязательно ждать ветра, как кайтбордистам с их капризными воздушными змеями. Все, что нужно энтузиастам вейкбординга – это безветренная погода и любая водяная поверхность, будь то река, озеро, или море.

Как вы уже поняли, принцип вейкбординга заключается в том, что катер буксирует экстримала, который стоит на специальной доске. Двигаясь на высокой скорости, катер оставляет после себя волны – именно за них вейкбордист искренне благодарит и мчится по водным просторам на пенистых лошадях, а опытные спортсмены благодарят вдвое больше и используют волны как трамплин для своих безумных прыжков.

Но если у вас нет возможности арендовать катер – не беда. Пригодятся вейк-парки с канатными дорожками (так называемый кабельный вейк на электротяге). Конечно, волн как от катера не будет, но вы тоже хорошо покатаетесь и научитесь делать фигуры на воде.

Вейкбординг – это не только физическая активность. Это еще и невероятные эмоции, переполняющие сердце, когда вы рассекаете водную гладь и прыгаете над волной. Это рассветы и закаты, которые становятся ближе, чем с берега. Это "тусовки" экстремальных и амбициозных людей, с которыми вы буквально и фигурально на одной волне.

Где можно покататься в Киеве? Среди популярных мест – спортивно-развлекательный комплекс X-Park, сеть вейк-парков Wake Spot. Также есть многочисленные школы и секции, где вас охотно возьмут к себе и научат всему, что знают. Ведь, как и в любом спорте, тренировки и подготовка очень важны. Возьмите несколько уроков, овладейте техникой – и тогда сможете кататься для удовольствия.

Тщательно выберите снаряжение, потому что от него тоже многое зависит. А еще непременно имейте при себе защищенный смартфон, которому, как и вам, не страшно нырнуть и промокнуть. Украинская компания Sigma mobile лучше всего разбирается в таких устройствах. Чего только стоит Sigma mobile X-TREME PQ36, который на себе проверил катание с кайтами. Поэтому вейкбординг его тоже не пугает.

Сентябрь радует нас роскошной погодой, так почему бы не попробовать что-то новое? Киев или Одесса – выбирайте город, и айда кататься! А за телефон не переживайте – выбирайте линейку X-treme и смело становитесь с ней на доску.