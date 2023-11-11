Багаторічний капітан Динамо на висоті: Сидорчук допоміг Вестерло вирвати нічию у Бельгії

У п'ятницю, 10 листопада, Вестерло приймало Сент-Трюйден у 14-му турі Про-ліги Бельгії. Господарі поля лише на останніх хвилинах змогли уникнути домашньої поразки.

Сергій Сидорчук вийшов у старті господарів. Вже у першому таймі команди на обох забили аж три голи. Перша частина зустрічі закінчилась перемогою Вестерло із різницею в один м'яч 2:1, повідомляє 24 Канал.

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Порятунок у компенсований час

Після середини другого тайму Сент-Трюйден двічі засмутив голкіпера господарів та вже вдруге у цьому поєдинку повів у рахунку 2:3.

Здавалось, що клуб українського 32-річного опорника програє на очах власних уболівальників. Однак завдяки голу Фрігана вже у компенсований до матчу час Вестерло зумів врятуватись від домашньої поразки. Команди розписали бойову мирову 3:3.

Сидорчук провів на полі весь поєдинок, але не відзначився результативними діями. Попри це Сергій був одним із найкращих на футбольному полі у футболці Вестерло. У минулому багаторічний капітан київського Динамо перетворюється в одного з лідерів бельгійської команди.

Досвідчений український футболіст провів свій 8 поєдинок за нову команду, а у попередній грі відзначився дебютним голом. Нагадаємо, що Сидорчук перейшов у Вестером лише у вересні 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2026 року.

Вестерло після цієї результативної мирової набрав вже 11 балів, але продовжує йти у зоні вильоту з бельгійської першості – передостаннє 15-те місце. Гірші справи лише в останнього Кортрейка.