Сергей Сидорчук вышел в старте хозяев. Уже в первом тайме команды на обоих забили целых три гола. Первая часть встречи закончилась победой Вестерло с разницей в один мяч 2:1, сообщает 24 Канал.

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Спасение в компенсированное время

После середины второго тайма Сент-Трюйден дважды огорчил голкипера хозяев и уже второй раз в этом поединке повел в счете 2:3.

Казалось, что клуб украинского 32-летнего опорника проигрывает на глазах своих болельщиков. Однако благодаря голу Фригана уже в компенсированное к матчу время Вестерло сумел спастись от домашнего поражения. Команды расписали боевую мировую 3:3.

Сидорчук провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями. Несмотря на это, Сергей был одним из лучших на футбольном поле в футболке Вестерло. В прошлом многолетний капитан киевского Динамо превращается в одного из лидеров бельгийской команды.

Опытный украинский футболист провел свой 8 поединок за новую команду, а в предыдущей игре отметился дебютным голом. Напомним, что Сидорчук перешел в Вестер только в сентябре 2023-го, подписав контракт до конца июня 2026 года.

Вестерло после этой результативной мировой набрал уже 11 баллов, но продолжает уходить в зоне вылета из бельгийского первенства – предпоследнее 15 место. Худшие дела только у последнего Кортрейка.