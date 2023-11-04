У чемпіонаті Бельгії цими вихідними проходять матчі 13 туру сезону 2023-2024. В одному із матчів суботи зустрілись аутсайдери турніру – Левен приймав останню команду таблиці Вестерло, пише 24 канал.

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За гостей виступає Сергій Сидорчук, який цього літа перебрався у чемпіонат Бельгії з Динамо. Вже традиційно українець вийшов в основі і нарешті відзначився першим голом за Вестерло.

Команда Юнаса Де Рока змогла забити Левену два сухих м'ячі після перерви. Другий із них як раз на рахунку Сидорчука. Після штрафного та скидки від П'єфорта Сергій смачно приклався до снаряду зльоту, вколотивши його у дальній кут.

Відео голу Сидорчука:

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Загалом 32-річний українець відіграв 77 хвилин. Перемога стала лише другою для Вестерло в сезоні, але вона дозволила "синьо-жовтим" обійти Кортрейк та вийти на передостанню сходинку. Відстань до рятівної зони – три бали.

Хто такий Сергій Сидорчук