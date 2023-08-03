Ось що означає "добре себе проявити": клуб АПЛ зацікавлений у послугах гравця збірної України

Маким Таловєров знаходиться на радарі відразу декількох європейських колективів. Молодий захисник продемонстрував свої сильні якості на юнацькому Євро-2023.

Вест Хем жадає підсилитися Максимом Таловєровим. Попередники українця в Славії "підтвердили" можливість переходу в англійський колектив.

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Черговий українець в Англії

Молодіжна збірна України змогла дібратися до півфінал юнацького Євро-2023. Представники "молотобійців" були присутніми на усіх шести матчах "синьо-жовтих". Стежили лондонці за одним із лідерів української команди, який був їхньою головною ціллю, а саме за Максимом Таловєровим.

Вест Хем шукає підсилення у центр захисту, а український футболіст, який перебуває у списку двох-трьох кандидатів "молотобійців", підходить команді відразу за декількома критеріями. Зокрема, вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропометрія Таловєрова, якого часто порівнювали із Вірджилом ван Дейком, неабияк зацікавили головного тренера лондонського колективу Девіда Моєса.

Також варто відзначити, що Вест Хем має гарні зв’язки із празькою Славією, якій належить Максим. Діло в тому, що Томаш Соучек та Володимир Цоуфал перейшли до стану "молотобійців" саме із чеського колективу. До того ж лондонці наразі не готові наважити на повноцінний трансфер, тому найбільш вірогідним варіантом переходу поки що буде оренда.

Виступи Таловєрова